Scuola, dieci classi in quarantena e quattro focolai Covid

REGGIO EMILIA – Il fronte più caldo della pandemia in provincia di Reggio Emilia resta quello scolastico. Le classi attualmente prese in carico dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl sono 18 di cui 10 in quarantena e otto sottoposte a sospensione della frequenza in attesa dell’esito del tampone. Gli studenti in quarantena sono 273, le unità di personale scolastico (tra docenti e non) sono 23.

I focolai attivi al momento sono quattro (tre in scuole elementari e uno in una scuola media) con la situazione peggiore in una scuola elementare del distretto di Scandiano, dove in una classe si sono registrati sette alunni positivi, sintomatici in modo lieve. Dal primo settembre, infine sono state 40 le classi prese in carico dal Dipartimento che ha disposto 749 tamponi per gli studenti e 147 per docenti e personale Ata.

Per quanto riguarda le scuole superiori, l’Ausl riporta invece che è vaccinato con almeno una dose l’83% dei ragazzi tra i 12 e 17 anni, mentre il 67% di questa fascia d’età ha completato il ciclo vaccinale. In provincia l’incidenza dei nuovi casi positivi su 100.000 abitanti è pari a 41 unità. I ricoveri sono al momento 28, di cui due in terapia intensiva. Si tratta di un 51enne e di un 60enne, entrambi non vaccinati.

Oltre il 90% della popolazione reggiana – 400.000 su 440.000 assistiti vaccinabili – ha fatto la prima dose, oltre l’80% anche la seconda. I cittadini immunodepressi a cui si rivolge l’invito per la terza dose sono 8.500 in provincia. Le somministrazioni ad oggi effettuate a questi soggetti sono circa 200. Domenica è infine previsto un open day con accesso libero alla vaccinazione al cinema Uci, nel centro commerciale “I Petali” di Reggio.