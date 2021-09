Scandiano, appartamento a fuoco: condominio evacuato

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Incendio in un appartamento, i carabinieri hanno evacuato un condominio a Scandiano. Un 44enne veniva condotto in ospedale per il fumo inalato. Le fiamme sono divampate poco prima delle 13,30, in via Magati 4, per cause riconducibili ad un malfunzionamento della cucina, in un appartamento abitato da un 44enne operaio marocchino e dalla moglie connazionale 41enne, con due figli minori.

L’incendio, subito domato dai vigili del fuoco, fortunatamente non ha interessato gli altri appartamenti del condominio che tuttavia, a titolo precauzionale, sono stati fatti evacuare dai carabinieri di Scandiano. Al termine delle operazioni di spegnimento l’appartamento è stato dichiarato comunque agibile. I danni, non particolarmente rilevanti, sono in corso di quantificazione. Il personale sanitario intervenuto ha prestato soccorso al solo 44enne che, per il fumo inalato, è rimasto intossicato ed è stato portato all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione.