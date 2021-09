Scalatore precipita dalla Pietra di Bismantova

CASTELNOVO MONTI (Reggio Emilia) – Un 35enne di Modena è caduto, intorno a mezzogiorno, mentre, per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Castelnovo Monti, era sulla discea Marchi della pietra di Bismantova. L’uomo è precipitato da un’altezza di circa 7 metri. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 con l’elisoccorso ed è stato trasportato al Maggiore di Parma. Non è in pericolo di vita. Sulle cause dell’incidente stanno indagando i carabinieri della stazione locale.