Santa Croce, rissa in strada fra due albanesi e un gambiano

REGGIO EMILIA – Rissa in strada, ieri mattina, in via Giglioli nella zona di Santa Croce. E’ successo intorno alle 11. Un uomo ha chiamato la sala operativa della questura e ha detto di avere assistito ad una rissa in cui la vittima è caduta a terra, mentre gli aggressori continuavano a inveire contro di lei con calci e pugni. Sul posto sono arrivate le Volanti della polizia.

Nel frattempo è stata diramata una nota con cui si comunicava che i presunti aggressori, entrambi con una maglia di colore bianco, si erano allontanati a bordo di una Opel bianca. Grazie alla descrizione del veicolo e degli aggressori, gli agenti a bordo della Volante che stava intervenendo sul posto si sono accorti che in via Adua era parcheggiato, sul ciglio della strada, un veicolo che corrispondeva alle descrizioni dell’auto degli aggressori. Di fianco al mezzo c’erano due persone che avevano delle maglie bianche.

Gli agenti si sono fermati e hanno identificato due albanesi di 39 e 25 anni. I due hanno detto di non sapere nulla in merito alla rissa di via Giglioli, ma poi hanno ammesso che vi avevano partecipato. Il 25enne ha confermato di avere aggredito un uomo insieme al suo amico per futili motivi.

Nel frattempo in via Giglioli è arrivata un’altra Volante che ha identificato la vittima, un 29enne gambiano che lamentava diversi dolori al capo e su altri punti del corpo. Sul posto è stato fatto intervenire il personale medico inviato dal 118. Si è appurato inoltre che, tanto la presunta vittima quanto gli aggressori, abitavano nello stesso palazzo di via Giglioli e che non era una novità che tra i due ci fossero dell’astio e delle continue liti.

Sul posto anche un testimone che, avendo assistito alla lite, ha detto di avere visto i due albanesi invitare la vittima a scendere in strada per regolare i conti.