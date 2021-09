Rubiera, tenta furto su auto: 57enne denunciato

RUBIERA (Reggio Emilia) – “Topo” d’auto 57enne denunciato per tentato furto dai carabinieri. E’ successo martedì sera verso le 20.30. Una 31enne di Modena si è fermata a Rubiera. E’ scesa dalla macchina lasciandola aperta ed è entrata in un negozio. All’uscita ha trovato uno sconosciuto nell’abitacolo della sua auto che frugava dappertutto. La donna ha chiamato i carabinieri e poi si è diretta verso l’auto con il ladruncolo che, vistosi scoperto, ha cercato di allontanarsi. Non ne ha avuto il tempo, perché i militari, a bordo di una pattuglia della stazione di Rubiera, sono intervenuti e lo hanno bloccato. Il 57enne di Rubiera, noto ai militari del paese anche per i suoi precedenti specifici, è stato portato in caserma e denunciato per tentato furto aggravato.