Rubava punte di Parmigiano Reggiano al Conad: denunciata

POVIGLIO (Reggio Emilia) – Ladra seriale di supermercati presa e denunciata dai carabinieri di Poviglio. La 39enne crotonese, armata di borsa, rubava prediligendo punte di Parmigiano Reggiano per poi presentarsi alla cassa e pagare beni del valore di pochi euro. Ad incastrarla anche le telecamere di videosorveglianza del Conad di Poviglio depredato. Lì, così come nei Conad di Langhirano e a Scandiano, i filmati l’hanno immortalata mentre rubava.

La tecnica era sempre la stessa: la donna raggiungeva il reparto dei formaggi prendendo punte di Parmigiano Reggiano, ma anche altri beni come salumi e insaccati vari, che metteva prima nel cestello della spesa e poi trasferiva nella borsa tenuta a tracolla. Infine si presentava alla cassa, pagando beni del valore di pochi euro, esibendo peraltro una tessera punti intestata ad un’altra donna.

In questo modo, come accertato dai carabinieri di Poviglio e rivelato dalle telecamere di videosorveglianza del Conad, la donna ha “alleggerito” i frigo del supermercato con furti a rate. Solo a Poviglio ha sottratto una dozzina di punte da un chilo. Nell’ultimo tentativo è stata costretta ad abbandonare le punte in vari scaffali del supermercato, dato che era tallonata da una guardia giurata assunta proprio per fermare la ladra seriale.

Credeva di averla fatta franca, ma non aveva considerato che i carabinieri della stazione di Poviglio grazie ai filmati delle telecamere del Conad che l’avevano ripresa durante i furti, l’avrebbero riconosciuta. E così la 39enne crotonese, residente nel reggiano con precedenti per furto, è stata denunciata per furto aggravato e continuato.

Vista la tecnica collaudata e i precedenti di polizia specifici della donna, i carabinieri di Poviglio ritengono che i raid furtivi nel supermercato del paese siano la punta di un iceberg di una serie di supermercati presi di mira tra il reggiano ed il parmigiano dalla ladra. Al vaglio anche la posizione del marito, un noto pregiudicato calabrese, che in occasione dei furti a Poviglio, attendeva all’esterno in auto la moglie.