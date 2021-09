“Regolamento violato”, contestazioni in consiglio comunale

REGGIO EMILIA – Una presunta violazione del Regolamento da parte del presidente dell’aula Matteo Iori infiamma il Consiglio comunale di oggi a Reggio Emilia. I gruppi di opposizione -Alleanza civica, Lega, Forza, Italia e Misto- contestano nello specifico l’approvazione di un ordine del giorno urgente della maggioranza (proposto dalla civica Cinzia Ruozzi sulla crisi in Afghanistan) che, respinto per mancanza del numero legale, è stato poi rimesso in discussione e votato una seconda volta circa un’ora dopo. “Come consiglieri di opposizione esprimiamo decisa contrarietà a questi soprusi a senso unico. Una vergogna per la nostra città e la totale mancanza di rispetto del regolamento. Uno schiaffo alla democrazia e un atto di un’arroganza inaudita”, sottolinea la minoranza in sala del Tricolre.