Reggiana, partite a prezzi stracciati con il nuovo pacchetto

REGGIO EMILIA – Tre novità a partire dalla partita con il Gubbio di domenica 12 settembre 2021 per tutti i tifosi e gli appassionati granata. Nuove modalità di acquisto dei biglietti, possibilità di acquisto il Pass Stadio Comodo e apertura della prevendita per la gara contro i rossoblu Umbri a partire da mercoledì 8 Settembre alle ore 15,00 sul circuito vivaticket e in sede di AC Reggiana di Via Brigata Reggio 32.

Io ti voglio bene… sempre

Da mercoledì 8 settembre 2021 fino a sabato 25 settembre si potranno sottoscrivere i nuovi pacchetti “Io ti voglio bene…sempre“, un pacchetto di biglietti valido per 17 gare del campionato 2021/2022 di AC Reggiana 1919. Con il progetto “Io ti voglio bene…sempre” si potrai acquistare un pacchetto di biglietti per l’accesso allo stadio per le partite interne del campionato a prezzi vantaggiosi rispetto al prezzo di acquisto del biglietto per la singola partita. Con la sola esclusione del derby di ritorno contro il Modena.

“Io ti voglio bene…sempre” è un voucher del costo di:

valido per l’acquisto automatico (come se fosse un abbonamento) di 17 biglietti allo Stadio Città del Tricolore (resta esclusa la gara di ritorno con il Modena).

Pass Stadio Comodo

Da mercoledì 8 settembre 2021 fino a sabato 25 settembre si potrà acquistare il Pass Stadio comodo per poter avere accesso direttamente al Parcheggio Piazzale Atleti Azzurri d’Italia. Il costo sarà di € 60,00 e saranno disponibili 150 pass. Per acquistare il pass si potrà prenotare scrivendo a organizzazione@reggianacalcio.it oppure direttamente in sede di AC Reggiana di Via Brigata Reggio 32.

Prevendita

Da mercoledì 8 Settembre 2021sarà attiva la prevendita per la gara di Gubbio. Ci saranno due tariffe differenti, una per gli attuali possessori di Io ti voglio bene e una per tutti. La prevendita sarà attiva da mercoledì 8 settembre alle ore 15 sul circuito Vivaticket e in sede di AC Reggiana di Via Brigata Reggio 32.