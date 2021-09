Cronaca

Rapina due persone in centro, denunciato un 40enne

Lo straniero è accusato di essere l'autore di due colpi messe a segno in centro a Reggio Emilia, in via Toschi e in via Turri, mercoledì scorso

REGGIO EMILIA – Un 40enne straniero è stato denunciato dalla polizia con l’accusa di essere l’autore di due rapine messe a segno in centro a Reggio Emilia, in via Toschi e in via Turri, mercoledì scorso. La visione delle immagini di video sorveglianza, con il contributo del Comando della Polizia Locale, ha permesso agli investigatori della squadra mobile di riconoscere, con ragionevole certezza, l’autore della rapina. Si tratta di un uomo noto agli investigatori per i suoi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona. Le rapine erano avvenute ai danno di due cittadini extracomunitari con la minaccia di una pistola che non era stata impugnata. La perquisizione effettuata a carico dello straniero, un 40enne senza fissa dimora, ha permesso individuare e sottoporre a sequestro dei capi di abbigliamento simili a quelli indossati dall’autore della rapina.