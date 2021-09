Ramiseto, cade da cavallo e muore

VENTASSO (Reggio Emilia) – Un 68enne di Ramiseto, Carlo Laghi, ex cantoniere provinciale, è morto dopo una caduta da cavallo. Il suo corpo è stato trovato oggi dal fratello, verso le 15, in un bosco a Castagneto. L’uomo era uscito questa mattina per una passeggiata a cavallo e non aveva fatto rientro a casa, tanto che la moglie, all’ora di pranzo, si era allarmata e aveva avvisato il fratello che, con il Quad, era andato a cercarlo.

Durante le ricerche ha trovato il fratello a terra in un bosco a Castagneto, morto probabilmente in seguito alle gravi lesioni riportate dopo una caduta da cavallo. Sul posto i carabinieri di Ramiseto che stanno indagando per accertare l’esatta dinamica dei fatti e il personale dell’elisoccorso, del Saer e del soccorso alpino.