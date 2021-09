REGGIO EMILIA – Un 29enne del Mali, Hassan Sissoko, è stato arrestato ieri, in piazzale Europa, mentre tentava di rapinare un passante. Dal video, che la questura ci ha fornito, si vede bene l’immigrato che aggredisce un uomo e ingaggia con lui una colluttazione per derubarlo dei suoi averi sotto una pensilina a poca distanza da una corriera.

Per fortuna, in suo soccorso, è arrivato un passante che lo libera dall’aggressore e riesce fermare il 29enne ingaggiando, a sua volta con lui, una colluttazione. Sul posto c’era la polizia, che in questi giorni sta monitorando attentamente la zona di piazzale Europa e delle Ex Reggiane. Gli agenti sono intervenuti e hanno arrestato il 29enne che è regolare e incensurato.

Il giovane immigrato, poco prima, si era reso responsabile di un’altra tentata rapina vicino alla stazione ferroviaria, ai danni di un brasiliano.