Pfizer: “Il vaccino è sicuro e ben tollerato dai bambini tra 5 e 11 anni”

ROMA – “Il vaccino è sicuro, ben tollerato e mostra una robusta reazione neutralizzante già dopo un mese dalla seconda dose”. A dirlo sono le due aziende partner Pfizer e Biontech, che hanno annunciato i risultati positivi dei trial del vaccino anti-Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni.

Dai dati della sperimentazione, appena conclusa, emerge che “ai bambini di questa coorte basterà un terzo della dose: 10 microgrammi anziché 30, ma il ciclo vaccinale sarà completo comunque a due dosi e a 21 giorni di distanza, come per gli adulti. I risultati dei trial sotto i 5 anni- spiega ancora la farmaceutica americana- si attendono invece per la fine dell’anno”.

Nel frattempo i risultati di questo trial per 5-11 anni verranno trasmessi in prima istanza alla Food and Drug Administration (FDA) e poi all’Agenzia europea per i medicinali, quattro settimane più tardi. Se la FDA lo approverà, il vaccino per i bambini 5-11 anni sarà somministrato ai bambini americani già da fine ottobre (Fonte Dire).