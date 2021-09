Patente falsa per farsi assumere come autotrasportatore: denunciato

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Patente falsa per farsi assumere come autotrasportatore, 28enne napoletano denunciato per truffa dai carabinieri di Correggio. Secondo quanto accertato dai militari l’indagato, nel febbraio scorso, è stato assunto come autista adibito alla guida di mezzi pesanti, per cui è richiesta la patente C/E, alle dipendenze di un’azienda di Correggio.

L’uomo, al momento dell’assunzione, ha presentato una patente di guida rilasciata dalle autorità croate apparentemente regolare. A distanza di circa un mese il 28enne, mentre era alla guida di un autocarro dell’azienda dove era stato assunto, è incappato in un controllo stradale eseguito in provincia di Parma. In seguito ai controlli è emerso che il documento di guida esibito, ovvero la patente rilasciata dalle autorità croate, grazie alla quale era stato assunto, era falso.

Il 28enne è stato sanzionato e l’autocarro dell’azienda reggiana è stato sottoposto a fermo amministrativo. A questo punto l’uomo è stato denunciato dai carabinieri di Correggio per truffa dato che ha ottenuto impropriamente ed illegittimamente una retribuzione dal datore di lavoro che era stato tratto in inganno da lui.