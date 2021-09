Nominato il nuovo cda di Seta, Nicolini rimane presidente

REGGIO EMILIA – L’assemblea dei soci di Seta, la spa dei trasporti pubblici di Modena, Reggio Emilia e Piacenza, ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione che resterà in carica per i prossimi tre anni.

Come emerso già nei mesi scorsi per iniziativa dei soci modenesi, vengono confermati Antonio Nicolini come presidente, Francesco Patrizi come amministratore delegato e Giuseppina Gualtieri come consigliera. Federico Parmeggiani e Fabio Callori sono i due nuovi consiglieri in rappresentanza di Reggio Emilia e Piacenza. Il nuovo Cda resterà in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2023.

“Seta ritiene che il trasporto pubblico possa e debba essere rilanciato attraverso una ripresa massiva degli investimenti, puntando sulla qualità del servizio, sulla piena sostenibilità ambientale e proseguendo su progetti di elevata innovazione, tecnologia e digitalizzazione”, sono le prime parole di Nicolini dopo la conferma dell’assemblea.