Noleggia escavatore e non lo restituisce: denunciato

REGGIO EMILIA – Noleggia escavatore e non lo restituisce: 32enne reggiano denunciato dai carabinieri di via Adua per appropriazione indebita. Doveva fare dei lavori in una tenuta e quindi aveva preso a noleggio un escavatore, sottoscrivendo un contratto di noleggio per 6 giorni. Alla scadenza, tuttavia, non ha onorato il contratto e lo ha trattenuto.

A chi gli aveva commissionato il lavoro nella tenuta ha detto che l’escavatore gli era stato rubato, mentre al noleggiatore che, per oltre un mese ha cercato di contattarlo, non ha mai risposto.

L’uomo il 19 mese di maggio scorso era andato una ditta di autonoleggio di Reggio Emilia e aveva stipulato un contratto per il noleggio di un escavatore che prevedeva la restituzione del mezzo entro 8 giorni con il relativo pagamento. Dopo aver atteso per oltre un mese il noleggiatore si è rivolto ai carabinieri di via Adua e ha sporto denuncia.

I militari, al termine delle indagini, hanno denunciato il 32enne e ora stanno cercando di capire dove sia finito l’escavatore. I carabinieri non escludono che l’uomo che ha preso a noleggio l’escavatore lo abbia poi rivenduto.