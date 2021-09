Minaccia l’ex compagna e poi aggredisce i carabinieri: arrestato

GUASTALLA (Reggio Emilia) – Minaccia l’ex compagna e poi aggredisce i carabinieri: 41enne arrestato dai militari di Guastalla per tentata estorsione, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. E’ successo questa notte quando, poco dopo mezzanotte, un equipaggio del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla, su input dell’operatore del 112 allertato dalla mamma della vittima, è intervenuto in un condominio di Guastalla.

Lì l’uomo, che abita sullo stesso pianerottolo delle due donne, che non aveva accettato la fine della relazione con la ragazza, si era presentato urlando e inveendo contro l’ex e chiedendo soldi. Poi, anche dall’interno della sua casa confinante con quella della vittima, aveva iniziato a battere i pugni contro un muro divisorio e ad urlare minacce contro la donna.

Il 41enne faceva anche, in modo minaccioso, continue richieste di danaro alla ex, come peraltro aveva fatto anche il pomeriggio precedente nel negozio dove lavora la donna che, impaurita, gli aveva consegnato le piccole somme di denaro richieste.

La mamma della ragazza, preoccupata per quanto stava accadendo, ha chiamato i carabinieri. All’arrivo dei militari l’uomo non si è calmato ed è andato ulteriormente in escandescenza minacciando, offendendo i carabinieri e resistendo ai controlli. E’ uscito e ha cercato di allontanarsi a bordo di una bicicletta e poi, una volta raggiunto, ha gettato la bici verso i carabinieri. Solo l’intervento in ausilio di un altro equipaggio ha permesso ai militari di avere la meglio sull’uomo che è stato portato in caserma e arrestato.