L’acqua è bellezza: l’elemento naturale per la salute della pelle

REGGIO EMILIA – L’elemento più imprescindibile per la vita – e non solo quella umana – è l’acqua, che ritroviamo praticamente in tutti gli alimenti che assumiamo ogni giorno. L’acqua però non è solo sinonimo di sostentamento ma è anche una grande alleata della salute della nostra pelle, la tonifica e la rende luminosa, donando armonia e bellezza al nostro corpo. Scopriamo quindi tutte le diverse applicazioni e i benefici dell’acqua nel settore beauty.

L’acqua nella cosmesi

Sembra strano immaginare l’acqua come un ingrediente di bellezza, eppure è proprio così. L’indizio più immediato che porta a dire una cosa simile è il fatto che il corpo umano sia composto per il 70% d’acqua e che solo dentro l’epidermide se ne trovino ben cinque litri: ecco perché è importante che la pelle rimanga idratata, in modo da conservarne l’elasticità e la compattezza.

In ogni caso, l’acqua è anche utilizzata in maniera diffusa nella cosmesi, prima di tutto come solvente nelle soluzioni oleose che costituiscono i prodotti di bellezza ma anche sotto altre forme: l’acqua distillata, ad esempio, oppure quella ionizzata.

Inoltre, l’acqua di mare ha una funzione particolare in questo ambito, considerando le sue proprietà rivitalizzanti e remineralizzanti. In sintesi, l’H2O riveste un ruolo fondamentale nella cura del proprio corpo, della propria pelle e della propria bellezza, che se ne parli in termini di parte di un prodotto cosmetico oppure di elemento da assumere per restare idratati.

Acqua per la bellezza fisica

Ma quali sono gli effettivi benefici dell’acqua sul corpo umano? Come già detto, il principale effetto derivante dall’assunzione di acqua è l’idratazione, che se corretta aiuta la pelle a rimanere elastica e dall’aspetto più giovane. In pratica, nello strato più esterno dell’epidermide – detto strato corneo – c’è una percentuale di molecole d’acqua che si diffonde sempre tra interno ed esterno della pelle; se non ci fosse a causa della disidratazione, il risultato sarebbe una cute secca e propensa a generare ferite e desquamazioni.

L’acqua è inoltre anche un valido alleato contro gli inestetismi della pelle, come possono essere ad esempio le smagliature e la cellulite. La sua assunzione è ovviamente fondamentale per combattere i segni dell’invecchiamento cutaneo e le altre imperfezioni, tuttavia c’è da dire che bere molta acqua non basta, ma è necessario abbinare anche una serie di cure mirate a seconda del problema, un argomento che si può approfondire sulle guide che offrono rimedi e consigli specifici su come eliminare la cellulite e le altre imperfezioni che possono comparire sulla pelle.

In generale, l’acqua non può assolutamente mancare nella routine di bellezza quotidiana, seguendo alcune regole di base: in primo luogo andrebbe bevuta in quantità minime giornaliere di un litro e mezzo (anche perché non ne giova solo la cute ma l’intero organismo nei suoi processi, dalla circolazione alla digestione), in secondo luogo, andrebbe anche applicata regolarmente sulla pelle del viso e del corpo tramite creme idratanti, che aiutano in maniera sostanziale nel mantenere un aspetto giovanile e privo il più possibile di imperfezioni.