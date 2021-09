La Unahotels affonda in laguna, addio Supercoppa

REGGIO EMILIA – La Unahotels combatte, ma esce sconfitta dal Taliercio per 76-73 contro la Reyer Venezia. I biancorossi hanno provato fino in fondo a vincere con i cinque punti di vantaggio che gli avrebbero concesso di passare il turno in Supercoppa ma non ce l’hanno fatta.

E’ stato un match dominato dalla Reyer Venezia per 30‘ di gioco con un vantaggio accumulato anche di 18 lunghezze. Negli ultimi 10′ di gioco però l’Unahotels ha avuto una reazione veemente e ha recuperato tutto lo svantaggio fino a trovare il pareggio con Cinciarini a 3’43” dalla sirena finale. Ma nel finale di gara hanno decisoo il talento e le giocate di Austin Daye.

Il tabellino

Umana Reyer Venezia – Unahotels Reggio Emilia 76-73

Parziali: 23-16; 47-33; 63-49

Umana Reyer: Stone, Tonut 10, Daye 8, De Nicolao 10, Sanders 8, Phillip 2, Echodas 13, Mazzola, Brooks 6, Cerella, Vitali 6, Watt 13. All. De Raffaele.

Unahotels: Thompson 7, Hopkins 17, Candi 5, Baldi Rossi 4, Strautins 8, Crawford 12, Cinciarini 4, Johnson 3, Olisevicius 13, Bonacini ne, Diouf. All. Caja.