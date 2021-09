La tassa di soggiorno slitta a febbraio 2022

REGGIO EMILIA – D’accordo con le associazioni di categoria dei commercianti il Comune di Reggio Emilia ha deciso di rinviare l’introduzione della tassa di soggiorno, prevista il prossimo primo ottobre, che entrerà in vigore a febbraio del 2022. Lo ha annunciato ieri sera in consiglio comunale l’assessore al Turismo Annalisa Rabitti. Le tariffe e le azioni a sostegno dell’accoglienza turistica per cui saranno impiegati gli introiti saranno discussi il prossimo 30 settembre in un tavolo di confronto dedicato. Lo slittamento è stato in parte determinato dalle incertezze ancora presenti, legate alla situazione pandemica.