La sezione scandianese carabinieri in congedo saluta il tenente Maccioni

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Nel dare il benvenuto al nuovo comandante della tenenza di Scandiano, sottotenente Francesco Mattei, augurandogli buon lavoro per il bene delle comunità di Scandiano e Viano, la sezione scandianese dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri in Congedo saluta il comandante uscente tenente Mauro Maccioni e nel ringraziarlo per le qualità umane e professionali messe a disposizione dei cittadini nei tre anni di comando della tenenza di Scandiano augura all’Ufficiale il proseguo di una brillante carriera che lo vedrà da subito impegnato nella realtà friulana in un importante incarico di natura investigativa nella città di Udine.