REGGIO EMILIA – Otto minuti, quanto basta alla Reggiana per annichilire tra le mura dello stadio “Artemio Franchi” il Siena. Un successo che ha il sapore di rivincita all’amara sconfitta del 3 giugno 2018. Scrutando la parte alta della classifica: Reggiana, Pescara, Cesena appaiate a quota 11 punti, seguono Ancona-Metelica 10, Gubbio e Entella 9.

Primo tempo

La Reggiana scende nell’arena indossando l’armatura granata, dal canto suo la compagine di casa opta per un completino color bianco-nero. Addentrandoci nel calcio giocato: neanche il tempo per i trecento tifosi reggiani di prendere posizione sugli spalti che è già tempo di sprigionare l’euforia, scrutando il magistrale colpo balistico di Sciaudone terminare la propria corsa in rete. L’esultanza non si arresta: Cigarini serve in profondità Zamparo il quale, una volta messo a sedere il diretto rivale con un pregevole gioco di gambe, scocca la freccia volta a ferire Lanni. La Reggiana è un vero e proprio tornado in grado di spazzare via il Siena. Al diciottesimo minuto di gioco l’arciere Zamparo spedisce la sfera alle stelle da posizione invitante. In campo vi è solo e soltanto la squadra emiliana. Da annotare sul taccuino è la prodezza dell’estremo difensore autoctono volta a chiudere la porta in faccia a Lanini. Quest’ultimo, pochi attimi dopo, spreca il tris. Il primo set mette in evidenza lo strapotere fisico/tattico degli uomini di mister Diana.

Secondo tempo

Si riparte nel segno delle modifiche strutturali apportate dal tecnico Gilardino alla propria squadra. Da segnalare il reclamo da parte degli attaccanti locali per un presunto tocco di mano di Luciani, il direttore di gara non ravvedendo alcuna irregolarità lascia proseguire l’azione. Varela prova a rendersi pericoloso con un poderoso stacco di testa, Venturi spicca il volo e di pugno allontana la minaccia. L’energia della formazione emiliana appare inesauribile tanto da padroneggiare nel possesso palla. Una supremazia inarrestabile tale da indurre il Siena ad arrendersi. E ora lo sguardo punta dritto verso la Carrarese.

Il tabellino

ACN SIENA 1904 – A.C. REGGIANA: 0 – 2

Marcatori: 7’ Sciaudone (R), 8’ Zamparo (R).

ACN SIENA 1904 (4-3-3): Lanni; Favalli (dal 56’ Farcas), Terzi, Milesi, Mora; Acquadro, Pezzella (dal 69’ Bianchi), Cardoselli (dal 46’ Disanto); Guberti, Paloschi (dal 69’ Karlsson), Montiel (dal 46’ Lores Varela). A disposizione: Bani, Darini , Marcellusi, Marocco, Mataloni, Terigi, Zaccone. Allenatore: Alberto Gilardino.

A.C. REGGIANA (3-4-2-1): Venturi; Luciani, Rozzio, Leazza; Guglielmotti, Cigarini (dal 78’ Rossi), Sciaudone (dal 62’ del Pinto), Contessa; Rosafio (dal 62’ Radrezza), Lanini (dal 72’ Neglia); Zamparo (dal 72’ Scappini). A disposizione: Anastasio, Chiesa, Libutti, Muroni, Sorrentino, Voltolini. Allenatore: Aimo Diana.

Arbitro: Marco Acanfora sez. di Castellammare di Stabia (Assistenti: Stefano Montagnani sez. di Bolzano, Francesco Valente sez. di Roma. IV ufficiale: Silvio Torreggiani sez. di Civitavecchia.).

Note – Ammoniti: Favalli, Sciaudone, Lores Varela, Cigarini. Angoli: 4 – 7. Recupero: 1’ pt. – 3’ st.