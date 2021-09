REGGIO EMILIA – In ambito di Croce Rossa riveste particolare importanza il gruppo dei soccorsi in superficie. Recentemente alcuni volontari sono stati chiamati a seguire, nella zona di Cerreto Laghi (Ventasso), un addestramento specifico volto non solo a sensibilizzare la conoscenza e il corretto utilizzo del GPS (Sistema di Posizionamento Globale), ritenuto lo strumento maggiormente efficace per questa tipologia di intervento, ma anche a mettere alla prova le rispettive capacità di utilizzo delle tecniche di recupero a mezzo barella portantina o calata, di dispersi o feriti.

Tutto questo per far sì che gli operatori di primo soccorso siano sempre pronti a intervenire in situazioni critiche anche dovendo affrontare le forze avverse della natura. Prossimamente è in programma un’esercitazione in ambiente nevoso.