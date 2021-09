Il nuovo comandante provinciale dei carabinieri è il colonnello Andrea Milani

REGGIO EMILIA – Cambio al vertice dei carabinieri reggiani. Il colonnello Cristiano Desideri lascia la nostra provincia per un altro incarico e, al suo posto, arriva il colonnello Andrea Milani, 48 anni, ex comandante del Gruppo carabinieri di Gioia Tauro. L’ufficiale in precedenza ha svolto servizio al comando generale di Roma in Sala Operativa e negli uffici Criminalità Organizzata e Addestramento e Regolamenti. Prima ancora ha maturato esperienze al comando del Nucleo operativo di Napoli-Centro e delle Compagnie di Fiorenzuola d’Arda (PC) e Brescia, oltre ad un incarico all’estero nell’ambito del Reggimento “Multinational Specialized Unit” in Kosovo.