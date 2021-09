Guastalla, guida senza patente: denunciato

GUASTALLA (Reggio Emilia) – Guidava senza patente: 32enne recidivo denunciato dai carabinieri. È successo domenica mattina quando una pattuglia del nucleo radiomobile di Guastalla, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, ha intimato l’alt a una Fiat Punto per controllare la regolarità dei documenti di guida e di circolazione.

L’uomo non ha esibito la patente lasciando intendere di averla scordata a casa. I controlli eseguiti in banca dati hanno rilevato che il conducente, già gravato da plurimi precedenti di polizia specifici, non aveva con sé la patente di guida perché gli era stata revocata. Il 32enne è stato portato in caserma e denunciato.