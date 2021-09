Giada, pitbull super coccolona

REGGIO EMILIA – Giada con gli umani è super coccolona. E’ una bellissima pitbull di taglia media contenuta (data di nascita 14/03/2014) ben gestibile in passeggiata, collaborativa, curiosa e molto attenta all’umano che è con lei. E’ super affettuosa, infatti passerebbe ore a farsi coccolare, e si lega moltissimo alle persone che sceglie come suoi riferimenti e come tutti i cani di questa tipologia ama il contatto fisico.

Verrà affidata a famiglia non alla prima esperienza, anche in situazioni in cui sia già presente un cane maschio, previa verifica compatibilità. Da conoscere al Rifugio Rocky di San Bartolomeo aperto lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 7 alle 12,30, giovedì dalle 7 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 13 solo su appuntamento Tel. 0522. 576.045.