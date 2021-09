Getta rifiuti nel fossato: operaio multato

REGGIOLO (Reggio Emilia) – Abbandona rifiuti nel fossato: operaio 50enne di Reggiolo sanzionato dai carabinieri forestali di Gualtieri.

I militari, nel corso di un servizio di controllo e vigilanza del territorio, mentre percorrevano la SP 2 denominata in quel tratto via Cattanea in direzione nord, a Reggiolo, hanno sorpreso un uomo che, alla guida di uno scooter, percorrendo la stessa strada in direzione opposta, gettava un cartone, delle dimensioni di circa 70cm x 40 cm x 20 cm, all’interno di un fosso, parallelo alla carreggiata.

I carabinieri lo hanno recuperato e hanno visto che conteneva pannolini da bambino usati, rifiuti organici, bottiglie di plastica e vestiti da bambino. L’uomo è stato subito fermato, identificato e sanzionato con una multa da 600 euro per abbandono di rifiuti.