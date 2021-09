Getta le dosi di cocaina dal finestrino: arrestato

SCANDIANO (Reggio Emilia) – All’alt dei carabinieri getta le dosi di cocaina dal finestrino: 19enne albanese arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, dai carabinieri di Scandiano che gli hanno sequestrato anche una ventina di dosi di cocaina e circa 1.500 euro ritenuti provento dello spaccio.

Ieri, poco dopo le 19.30, una pattuglia dei carabinieri di Scandiano, durante un servizio del controllo del territorio, lungo via Mazzini, ha intimato l’alt di polizia ad una Fiat Bravo condotta dal giovane albanese. Il 19enne, prima di fermarsi, ha gettato dal finestrino un contenitore in plastica che, recuperato dai carabinieri, conteneva 17 dosi termosaldate di cocaina.

Il giovane è stato perquisito e, nel suo portafoglio, i militari hanno trovato 1.400 euro in contanti, in banconote di vario taglio, che sono state sequestrate perché ritenute provento di spaccio, anche in considerazione del fatto che il 19enne è disoccupato. Il giovane, nel frattempo, è stato portato in caserma ed è stato denunciato.