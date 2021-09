Filmato mentre ruba in lavanderia: denunciato

SAN MARTINO IN RIO (Reggio Emilia) – Filmato mentre ruba in lavanderia: 30enne correggese denunciato dai carabinieri di San Martino in Rio per furto aggravato. E’ entrato in una lavanderia a gettoni di San Martino in Rio e, probabilmente, ignaro di essere ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del negozio, ha prima forzato il distributore delle bevande rubando il danaro e poi ha staccato dalla parete, dove era ancorato, il cambiamonete per portarlo via, senza riuscirci.

A un certo punto è entrato in funzione l’allarme che ha costretto il malvivente a fuggire. La titolare della lavanderia è arrivata in negozio e si è accorta del furto di monete dal distributore e del tentato furto della macchina cambia monete. Ha quindi sporto denuncia ai carabinieri di San Martino, fornendogli il file del sistema di videosorveglianza che riprendeva il furto. Immagini che hanno immortalato chiaramente l’uomo mentre entrava nei locali che ospitano la lavanderia.

Le immagini del ladro sono state diramate ai comandi Arma. Ad identificarlo sono stati i carabinieri di Correggio visto che il 30enne, residente in quel paese, era noto ai militari della locale stazione anche per precedenti di polizia specifici. L’uomo è stato denunciato per furto aggravato.