Ex Reggiane, manifestazione comitati-centrodestra il 18 settembre

REGGIO EMILIA – Comitati di cittadini e il centrodestra reggiano stanno organizzando per il 18 settembre “una manifestazione in via Agosti contro il degrado sociale presente nell’area delle ex Reggiane”. Lo annuncia nella città del Tricolore Cinzia Rubertelli, capogruppo consiliare di Alleanza Civica, nel giorno in cui anche il senatore Fi Enrico Aimi ha chiesto alle autorità locali uno sgombero dell’area dove fino al 1992 erano attive le storiche Officine.

Tuona la consigliera civica: “Politicamente, che la situazione fosse da tempo scappata di mano, o peggio non gestita dalle istituzioni locali, lo si era capito. Adesso, che l’intera area fino a piazzale Europa è diventata oggetto di continui episodi di spaccio, aggressioni e furti parrebbe avere dato la sveglia anche le autorità dello Stato”.

Invitando quindi a recuperare “a pieno il regime di legalità e di controllo dell’area”, incalza ancora Rubertelli in una nota: “Sarebbe politicamente interessante se al di là delle chiacchiere, le Istituzioni locali e statali agissero prima della data dell’annunciata manifestazione del 18 settembre prossimo. Vediamo se ne sono capaci”.