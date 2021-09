REGGIO EMILIA – Le ex Reggiane sono state sgomberate definitivamente. L’area è stata circondata dalle forze dell’ordine e tutti gli accessi sono stati chiusi. Gli immigrati che erano ancora dentro, dodici persone in tutto, sono stati fatti uscire e ci sono squadre di muratori che sono al lavoro per chiudere porte e finestre degli edifici. In volo anche un drone per monitorare l’area. Sul posto oltre cento unità di polizia di Stato, Municipale, vigili del fuoco, Finanza e carabinieri. Era presente anche il personale di Iren per ripulire e sanificare l’area. Sono state chiuse al traffico tutte le vie attorno all’area delle ex Reggiane, compresa via Agosti e non si poteva parcheggiare davanti al Tecnopolo.

Viene così portato a conclusione il protocollo firmato a dicembre dell’anno scorso tra Comune, Ausl, Regione e Diocesi, con il supporto di diverse associazioni del terzo settore, per realizzare dei “corridoi umanitari” a favore degli “inquilini” delle Reggiane. Una cinquantina di persone se n’era già andata nei mesi scorsi. Gli immigrati erano stati trasferiti e ricollocati. Nei giorni scorsi una retata della polizia aveva permesso di arrestare nove extracomunitari dediti allo spaccio. Restavano le ultime dodici persone che sono uscite oggi senza creare problemi.

Foto 3 di 5









Saranno ospitate in alberghi e in appartamenti e poi, come per gli altri, inizierà per loro un piano di integrazione lavorativa di cui si occuperanno le cooperative sociali. Il lavoro di pulizia e muratura dell’area, invece, andrà avanti per una quindicina di giorni.