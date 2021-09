Elly Schlein alla Microfesta di Coraggiosa

REGGIO EMILIA – Si chiama Microfesta l’appuntamento a base di politica, tigelle, piadine e musica che Coraggiosa Reggio organizza sabato 11 al circolo Tunnel di via del Chionso a partire dalle 18. Una serata con la vicepresidente della Regione Elly Schlein, il consigliere Federico Amico, presidente della commissione Parità della Regione, Maso Notarianni presidente di Arci Milano e tra i fondatori di Mediterranea Saving Humans, Simona Silvestri (Iniziativa Laica) e Martina Zecchetti (Assessora alla Cultura Comune di Cavriago).

La festa di Emilia Romagna Coraggiosa Reggio Emilia è l’occasione per fare il punto sulla situazione politica regionale e locale mentre si avvicina la tornata elettorale delle amministrative di ottobre ma non solo. Spazio alle voci delle associazioni che raccontano l’eccezionale impegno del nostro Terzo settore, che conferma ancora una volta proprio nel tempo della pandemia, di essere parte indispensabile del sistema sanitario e sociale del paese. I dibattiti di Microfesta alzeranno lo sguardo oltre i confini territoriali, proprio a vent’anni dall’attacco alle torri gemelle per tracciare un bilancio di quanto accaduto in Afghanistan negli ultimi due decenni.

Il programma della festa, che aprirà alle 18, propone alle 18,30 La fabbrica della felicità – Il Terzo settore tra partecipazione, cultura e diritti con Federico Amico, Maso Notarianni, Simona Silvestri, Martina Zecchetti. Alle 20.30 Coraggiosa Reggio Emilia: A che punto siamo? Restituzione dell’attività svolta in provincia di Reggio Emilia con Francesca Boni, Antonio Casella, Paola Mistrali, Sergio Guaitolini ed Elena Maccaferri. Alle 21,15 Elly Schlein sarà intervistata dalla giornalista del Carlino Reggio Alessandra Codeluppi. Alle 23 il concerto dei Flow Nasa, il giovanissimo trio rap reggiano campione d’ascolti sulla piattaforma digitale di Spotify autori del fortunato album dal titolo “Flussi d’incoscienza”.

Al circolo Tunnel durante la Microfesta Coraggiosa sarà possibile cenare con le piadine e le tigelle di Dispensa d’Italia. Per partecipare è necessario il Green pass. Per informazioni e prenotazioni coraggiosa.re@gmail.com