REGGIO EMILIA – Droga e alcol sulle strade: 5 conducenti nei guai. Una patente ritirata e una decina di grammi di droga sequestrati. Controllate 124 persone e 105 automezzi. In particolare i carabinieri reggiani hanno sorpreso un 32enne di Reggio Emilia a guidare dopo aver fatto uso di stupefacenti: a lui i militari hanno ritirato la patente di guida e lo hanno denunciato per guida sotto l’influenza di stupefacenti).

Quattro persone (un 22enne di Correggio, due 20enni, un 36enne di Rubiera, un 24enne di Campogalliano e un 21enne di Cadelbosco Sopra) sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga (complessivamente 4 grammi di marijuana e 5 di hascisc): trattandosi in tutti e quattro i casi di detenzione per uso personale non terapeutico i 4 conducenti verranno segnalati alla Prefettura reggiana che, sulla scorta del rapporto stilato dai carabinieri, potrà loro ritirare per la sospensione i rispettivi documenti di guida ed espatrio posseduti.