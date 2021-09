Dinamico Festival, obbligo di mascherina al parco del Popolo

REGGIO EMILIA – Parco del Popolo, obbligo di utilizzo della mascherina anche all’aperto in occasione del ‘Dinamico Festival’ dal 9 al 12 settembre.Tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica e del rischio derivante dalla contagiosità delle attuali varianti diffuse sul territorio nazionale, da oggi e fino alle ore 24 di domenica 12 settembre, al parco del Popolo, all’intero dell’area del Dinamico Festival, è in vigore un’ordinanza che dispone l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anti-covid anche all’aperto, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette all’obbligo di tale dispositivo.