Croce rossa, 33 nuovi mezzi in Regione

REGGIO EMILIA – Come già noto, l’Agenzia regionale ha curato la realizzazione del “progetto del presidente per il rinnovamento dei mezzi della colonna mobile” destinato alle organizzazioni di volontariato (Croce Rossa / Protezione Civile). Nel corso degli ultimi mesi, grazie ad un lavoro di concertazione che ha coinvolto i rappresentanti del volontariato, sono stati acquistati ed assegnati 33 mezzi appartenenti a diverse tipologie (pick-up, pulmini, furgoni, fuoristrada e automobili) che hanno arricchito le unità “di pronta partenza” in grado di intervenire in qualsiasi situazione di rischio o di difficoltà, non solo sul territorio regionale, ma anche nazionale o internazionale.