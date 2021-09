Covid, stop al doppio turno di ingresso a scuola

REGGIO EMILIA – Con la scuola in presenza al 100% e la capienza degli autobus all’80%, le scuole entreranno con un unico turno di ingresso. Questo il principale risultato del Tavolo di coordinamento scuola-trasporti istituito in prefettura, i cui lavori, in previsione dell’avvio del nuovo anno scolastico, sono iniziati a giugno e si sono conclusi ieri mattina, in una riunione che ha coinvolto Regione, Provincia, Comune di Reggio Emilia, Forze di polizia, Ufficio scolastico, Agenzia per la mobilità e i rappresentanti delle Aziende di trasporto.

“È stato raggiunto l’obiettivo che ci eravamo dati alla fine dello scorso anno scolastico, e cioè quello di eliminare il doppio turno di ingresso, che aveva arrecato numerosi disagi soprattutto alle famiglie”. Con queste parole il prefetto ha presentato il nuovo piano di coordinamento scuola-trasporti, evidenziando come il doppio turno rimarrà – su espressa richiesta – soltanto per il distretto di Correggio.

Tale obiettivo è stato realizzato sulla base del virtuoso rapporto instauratosi tra Enti locali, Ufficio scolastico, Agenzia per la mobilità e SETA S.p.A., grazie al quale, a partire dall’inizio dell’anno scolastico, saranno messi a disposizione 42 autobus aggiuntivi e sarà garantito, con l’impiego di 37 operatori, un servizio di staff nelle principali fermate, volto a verificare il rispetto delle norme anti-covid (obbligo della mascherina e divieto di assembramenti).

Tutti i mezzi sono stati dotati di un impianto di videosorveglianza che consentirà di verificarne la capienza in tempo reale. Ciò permetterà anche agli utenti, attraverso un’apposita App, di verificare la disponibilità di posti sui bus in arrivo e di avere notizie sui mezzi aggiuntivi presenti sul percorso. Anche Trenitalia ha assicurato che potenzierà le tratte più affollate con mezzi aggiuntivi su gomma.

Soddisfatto anche il presidente della Provincia Giorgio Zanni, che, nell’evidenziare l’importanza della campagna vaccinale sulla possibilità di riempire i mezzi all’80%, e, di conseguenza, sulla possibilità di prevedere un unico turno di ingresso, ha sottolineato come al raggiungimento di tale obiettivo abbiano contribuito anche le organizzazioni sindacali della scuola e dei trasporti, la cui collaborazione sarà fondamentale anche e soprattutto all’inizio dell’anno scolastico.

Le positive sinergie sviluppatesi tra tutti i protagonisti del tavolo, dunque, dopo aver garantito il risultato odierno, saranno fondamentali anche per monitorare la situazione in itinere ed individuare di conseguenza le soluzioni organizzative migliori per contemperare le esigenze sanitarie con quelle della scuola e della mobilità.