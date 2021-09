Correggio, pensionata derubata da falsi carabinieri

CORREGGIO (Reggio Emilia) – “Ci sono i ladri in zona: dobbiamo effettuare dei controlli per verificare se sono entrati a casa sua”. In questo modo una pensionata di 84 anni è stata derubata a Correggio dei monili in oro posseduti. E’ successo intorno alle 11.30 di ieri a Correggio dove, nell’abitazione di un’anziana, due uomini, spacciandosi per militari dell’Arma, hanno raccontato alla donna che dovevano controllare l’appartamento per verificare la presenza di eventuali ladri che erano presenti in zona.

I malviventi sono entrati in casa e sono riusciti, facendo credere di effettuare un sopralluogo, a girare per casa. Mentre uno ha distratto l’anziana, l’altro ha rubato vari monili in oro, ottenuti i quali i due si sono dileguati. Quando si è resa conto di essere stata derubata l’anziana ha chiamato i carabinieri che hanno cercato i ladri che, purtroppo, erano riusciti a fuggire.