Comune, bilancio in attivo nonostante il Covid

REGGIO EMILIA – Nonostante la pandemia è stato positivo anche nel 2020 il bilancio “consolidato” del Comune di Reggio Emilia, che fotografa i conti dell’ente e delle sue società partecipate all’interno della “holding” dell’amministrazione. Come emerge dalla seduta della commissione Bilancio, riunitasi ieri sera, il risultato di esercizio segna un più 3,1 milioni, (di cui 1,9 derivanti dalla gestione caratteristica).

Un dato superiore a quello del consolidato 2019, che era pari a 2,3 milioni. Lo stato patrimoniale si attesta sugli 1,4 miliardi. In dettaglio sono 18 le partecipate in utile. Nel 2020 registrano un risultato negativo, oltre al Comune di Reggio, l’Asp Reggio Emilia Città delle Persone, la Fondazione per lo Sport e le società Reggio Children, Til e Reggio Emilia Fiere srl, quest’ultima in liquidazione.