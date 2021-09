Carabinieri, il colonnello Milani è il nuovo comandante

REGGIO EMILIA – Il colonnello Andrea Milani è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri a Reggio Emilia. Subentra al colonnello Cristiano Desideri, trasferito a Firenze come Comandante del primo reggimento della scuola Marescialli. Il nuovo ufficiale, 48 anni, sposato, due figli, romano d’adozione ma “tosco-emiliano” d’origine ha convocato oggi la stampa per presentarsi ai cittadini della provincia: “E’ un onore e un momento di grande soddisfazione – dice Milani – aver assunto questo incarico di cui sento molto la responsabilità”.

Nel solco dei suoi due predecessori, che conosce personalmente, Milani rinnova il massimo impegno a favore della popolazione, ribadendo: “I carabinieri devono stare in mezzo alla gente e sono un patrimonio delle comunità, così come le comunità sono un patrimonio dell’Arma”.

Non poi forse del tutto casuale la nomina del comandante nella provincia sede del più grande processo contro la ‘ndrangheta al nord (Aemilia) perché Milani ha diretto dal 2017 al 2020 il comando del Gruppo di Gioia Tauro -da lui stesso fondato- e nel 2009 ha operato al Comando generale dei Carabinieri come capo sezione dell’Ufficio Criminalità Organizzata.

“L’Emilia è una terra operosa e delicata- afferma il colonnello- e il controllo del territorio è fondamentale soprattutto nel contrasto alla criminalità organizzata perché questa tende ad esercitarne uno alternativo a quello dello Stato infettando il tessuto economico, sociale ed ambientale”.

Essere “sul campo”, aggiunge Milani, è del resto fondamentale anche nella lotta al crimine “comune” e in particolare ai reati predatori “quelli che maggiormente sono percepiti”. Conclude Milani: “Occorrono prevenzione e repressione, ma io sono più per la prevenzione perché reprimere vuol dire leccarsi ferite che si sono già aperte”.

E su Saman dice: “L’impegno è stato, è e sarà massimo. Nulla è stato e sarà sottovalutato per chiudere questa triste storia”.

Il benvenuto del sindaco

Il sindaco Luca Vecchi ha ricevuto oggi nella sede municipale il nuovo comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri di Reggio Emilia, colonnello Andrea Milani. Nel dargli il benvenuto nella nostra città gli ha garantito la massima collaborazione da parte dell’ente locale in tutte le occasioni, a partire dal tavolo del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, in cui ci sarà modo di confrontarsi e ragionare unitamente sulle tematiche afferenti la sicurezza urbana, il contrasto alle infiltrazioni dei clan, gli strumenti di prevenzione e repressione della criminalità, rispetto alle quali il Comune partecipa ed interviene, nel rispetto delle distinte competenze, in modo particolare grazie all’apporto della Polizia Locale.