Campovolo, il villaggio del Parmigiano Reggiano

REGGIO EMILIA – Ieri sera i reggiani si sono finalmente riappropriati dell’Arena Campovolo. L’area interessata si è trasformata in un vero e proprio villaggio del Parmigiano Reggiano data la presenza degli stand Masterclass Parmelier, un’occasione per chiunque di divenire, per un attimo, un esperto di Parmigiano Reggiano e degustarne le peculiarità.

Inoltre non sono mancati i food truck, così come le aree gioco per i più piccoli. A spiccare tra i tanti, il Charity Picnic Musicale Grade (dedicato a una raccolta fondi in favore della fondazione locale che sostiene l’attività ospedaliera del Reparto di Ematologia dell’Ausl – Irccs Cancer Center di Reggio Emilia) dove a risuonare è stato il sound di tre band autoctone: “Ma noi no”, “Lassociazione”, “Canne da Zucchero”.