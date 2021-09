Cade in moto al limite del coma etilico, denunciato

CASTELNOVO MONTI (Reggio Emilia) – Cade mentre guida la sua moto con un tasso alcolemico cinque volte superiore al consentito: 50enne di Casina denunciato dai carabinieri dopo un incidente a Castelnovo Monti. L’uomo guidava anche senza assicurazione e con la patente sospesa. Dopo la denuncia dei carabinieri di Ramiseto si vedrà revocare anche il documento di guida.

Poco dopo le 19 del 13 settembre scorso, mentre l’uomo percorreva a bordo della sua Cagiva via Micheli a Castelnovo Monti, ha perso il controllo del suo mezzo ed è finito a terra. Sul posto sono arrivati i carabinieri che, in seguito ad accertamenti, hanno ricondotto l’incidente all’ubriachezza dell’uomo, visto che il 50enne aveva un tasso alcolico vicino ai 3 g/l, ovvero cinque volte superiore il limite consentito di 0,5 g/l.

L’uomo è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza. I militari gli hanno inoltre contestato una multa per oltre 800 euro per aver messo in circolazione il ciclomotore senza copertura assicurativa e lo hanno segnalato alla Prefettura per guida con patente sospesa. Ora la patente, già sospesa, sarà revocata. Provvedimenti a cui seguirà, in caso di condanna, la maxi multa penale che può arrivare ad un massimo di oltre 10.000 euro.