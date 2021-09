Brunetta: “Il green pass è una misura geniale: schiaccia gli opportunisti”

ROMA – In futuro il green pass dovrà valere per tutti i lavoratori, sia pubblici che privati. Lo afferma il ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, intervenendo all’evento Linkontro NielsenIQ 2021 a Venezia. “E le decisioni che prenderemo nel prossimo futuro- dice Brunetta-: il green pass per tutti. Green pass per tutti: lavoro pubblico, lavoro privato, servizi pubblici, servizi privati”.

Parla di misura “geniale” perché aumenta i costi, psichici e monetari, per gli opportunisti contrari al vaccino e li costringe a fare il tampone, facendo diminuire la circolazione del virus. Insomma, spiega, “il green pass ha questo obiettivo di schiacciare gli opportunisti ai minimi livelli di non influenza sulla velocita di circolazione del virus. Ci stiamo arrivando” (Fonte Dire).