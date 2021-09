Bambini senza cintura di sicurezza, multati 11 genitori

REGGIO EMILIA – Sono stati ben 11 i genitori multati dalla Polizia stradale di Reggio Emilia davanti a una scuola materna in città. Le sanzioni (di 83 euro ciascuna) sono scattate perché, nell’ambito di un controllo, gli agenti hanno accertato come i genitori che accompagnavano i bambini a scuola non avessero allacciato la cintura di sicurezza ai propri figli.

I piccoli inoltre indossavano già lo zainetto sulle spalle, cosa che impediva loro una postura corretta e li esponeva al rischio di lesioni serie in caso di tamponamento anche lieve. Dall’inizio dell’anno, in provincia di Reggio Emilia, sono state elevate 830 multe per il mancato utilizzo delle cintura di sicurezza. Sono 30 le patenti ritirate per comportamento recidivo.