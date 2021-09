Baiso: polvere da mina, detonatori e proiettili trovati durante una ristrutturazione

BAISO (Reggio Emilia) – Polvere da mina, detonatori e proiettili trovati durante ristrutturazione. Il materiale bellico, risalente al secondo conflitto mondiale, è stato scoperto in un’intercapedine di un’abitazione a Baiso, ieri pomeriggio, durante l’abbattimento un muro di antico casale in ristrutturazione.

La segnalazione, da parte del proprietario, è scattata ieri pomeriggio quando, durante le fasi di ristrutturazione del casale, si è abbattuta una parete muraria. Sono stati trovati, in un anfratto del muro abbattuto, una decina di chilogrammi di polvere nera da mina tipo “potassa”, diciassette chili di polvere da sparo di altro tipo, una quindicina di detonatori ed un rotolo di miccia a lenta combustione.

Sono stati rinvenuti anche circa 150 colpi calibro 9 per M.A.B. (Moschetto automatico Beretta). I carabinieri di Baiso sono intervenuti come prima cosa per interdire la zona, mettere in sicurezza il materiale esplodente e le munizioni rinvenute. Poi è stato richiesto l’intervento degli artificieri del comando provinciale dei carabinieri di Bologna che sono intervenuti bonificando la zona.