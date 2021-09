Azio Sezzi confermato direttore di Cna

REGGIO EMILIA – Dopo il rinnovo del gruppo dirigente imprenditoriale, Cna Reggio Emilia ha completato il proprio assetto di vertice confermando Azio Sezzi alla direzione generale dell’Associazione per il quadriennio 2021-2025. La nomina è stata decisa lunedì sera dalla direzione territoriale dell’Associazione all’unanimità.

Nel presentare la proposta, il presidente Giorgio Lugli ha sottolineato che: “Il grande consenso raccolto sulla conferma del direttore generale premia il lavoro svolto dalla presidenza e dalla struttura nel mio primo mandato. Gli obiettivi del Piano Strategico sono stati raggiunti, in particolare l’integrazione tra servizi di consulenza e azione di rappresentanza. E questo ha ancora più valore se ricordiamo la fase particolarmente complessa e difficile che abbiamo vissuto negli ultimi due anni. La cura e l’attenzione rivolta agli associati, assieme a un lavoro di sinergia con le diverse articolazioni del sistema, hanno reso Cna interlocutore centrale nel sistema della rappresentanza locale”.

Nel commentare la propria conferma al vertice dell’Associazione, Azio Sezzi ha dichiarato: “Ringrazio della fiducia ricevuta che cercherò di onorare con il massimo impegno assieme a tutta la struttura di Cna, che ha già avuto modo di evidenziare il proprio valore nella difficile fase di emergenza sanitaria, dimostrando la forza di Cna e il ruolo fondamentale dei corpi intermedi. Ora si tratta di rimboccarci ancora una volta le maniche – so di farlo assieme a tanti colleghi esemplari per dedizione e impegno e di poter contare sul contributo progettuale del gruppo dirigente dell’Associazione – cercando di essere sempre all’altezza delle sfide che le imprese dovranno affrontare, con particolare riferimento all’innovazione, alla formazione e al mercato del lavoro, che mai come in questo periodo sta mostrando la distanza che ancora persiste tra domanda e offerta. Il prossimo Piano Strategico avrà queste priorità su cui CNA garantirà il massimo impegno”.

CHI E’ AZIO SEZZI

Nato nel 1959 a Montecchio, coniugato e con una figlia, Sezzi è laureato in filosofia. Dopo attività di studio e ricerca in campo filosofico, in ambito universitario e anche presso l’Istituto Banfi di Reggio, ha svolto la propria carriera all’Associazione piccole e medie industrie (Api) di Reggio, fino alla carica prima di vicesegretario e poi di segretario generale provinciale. Matura in questo modo una solida esperienza in campo economico, nelle relazioni con il sistema delle imprese e nella conoscenza del tessuto produttivo e lavorativo reggiano. Successivamente ha diretto l’azienda speciale del Comune di Cavriago “Cavriago Servizi” prima di dedicarsi ad attività di consulenza per società private e pubbliche. Nel 2018 ha assunto il ruolo di direttore generale di CNA Associazione di Reggio Emilia. Attualmente è anche AD di Ecipar, l’ente di formazione di sistema e membro del CdA di Sixtema.