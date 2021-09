Al volante completamente ubriaco: denunciato

GATTATICO (Reggio Emilia) – Incidente con tasso alcolico 4 volte superiore al consentito: 58enne di Gattatico denunciato dai carabinieri. Alla guida della sua auto si è schiantato contro un veicolo parcheggiato: oltre alla denuncia ora rischia di perdere anche la patente.

Poco dopo le 22 del 18 settembre scorso, l’uomo stava percorrendo via Ercole Pisi a Gattatico alla guida di un Fiat Grande Punto quando ha perso il controllo dell’auto che è andata a schiantarsi contro un’Audi A3 ferma in un parcheggio. Le cause dell’incidente? Subito svelate a seguito degli accertamenti cui è stato sottoposto il conducente che hanno rivelato un tasso alcolico pari a 2,56 g/l.

Per lui denuncia per guida in stato d’ebbrezza e sequestro dell’auto. Ora la patente verrà sospesa. Provvedimenti a cui seguirà, in caso di condanna, la maxi multa penale che può arrivare ad un massimo di oltre 10.000 euro