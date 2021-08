REGGIO EMILIA – Viola l’obbligo di dimora, trafficante di droga arrestato dai carabinieri. Il 31enne albanese era finito in manette nel 2019 con oltre due quintali di marijuana ed era stato messo ai domiciliari dai carabinieri di Cavriago. Era stato fermato il 26 agosto 2019, alla guida di una Fiat Stilo, al casello autostradale A14 Bologna Fiera ed era stato trovato in possesso di oltre due quintali di marijuana suddivisi in 103 involucri.

Era stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portato in carcere a Bologna. Dopo la convalida dell’arresto il 31enne aveva ottenuto gli arresti domiciliari fino al 17 settembre e poi il gip del tribunale di Bologna aveva mitigato ulteriormente il provvedimento cautelare, sostituendo i domiciliari con l’obbligo di dimora nella provincia di Reggio Emilia e con l’obbligo di permanenza notturna in casa.

Provvedimento che ora gli è stato revocato dato che il 31enne, la notte del 3 agosto scorso, ha violato la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Reggio Emilia andando a Cavriago dove è stato fermato dai carabinieri della stazione locale che poi hanno relazionato al Tribunale di Bologna che ha quindi revocato il beneficio dell’obbligo di dimora, sostituendolo con quello degli arresti domiciliari.