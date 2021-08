Viale Timavo, anziana truffata da finto poliziotto

REGGIO EMILIA – Una 82enne reggiana è stata truffata, ieri mattina, da un uomo che ha bussato alla sua porta in un appartamento di viale Timavo e si è qualificato come poliziotto. Le ha detto che era venuto lì per avere delle informazioni in merito ad un presunto rimborso. Ottenuta la fiducia dell’anziana è entrato in casa e ha chiesto se ci fosse dell’oro o del contante. La donna, fidandosi di lui, gli ha consegnato dei gioielli, un orologio Cartier e del denaro per un valore pari a 2.000 euro. Poi si è allontanato facendo perdere le sue tracce. Sulla vicenda indaga la squadra mobile.