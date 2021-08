Via Gandhi, furto con spaccata alla Coop: arrestato

REGGIO EMILIA – Furto notturno con spaccata alla Coop di via Gandhi: 28enne tunisino arrestato dai carabinieri per furto aggravato. Questa notte, dopo aver infranto la porta a vetri, l’immigrato è entrato e ha rubato bevande alcoliche e generi alimentari. Il tutto sotto l’occhio delle telecamere di videosorveglianza del supermercato che hanno consentito, da remoto, all’operatore dell’istituto di vigilanza di vedere in diretta tutto e chiamare sia l’addetto di vigilanza della zona che i carabinieri. Il ladro, vistosi scoperto, ha cercato di fuggire passando dalla porta del retro, ma è caduto ed è stato bloccato dalla guardia giurata e poi preso in consegna dai carabinieri che lo hano arrestato con l’accusa di furto aggravato.