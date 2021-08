Via Crispi, 18enne fermato con un coltello in tasca: denunciato

REGGIO EMILIA – A spasso in centro a Reggio Emilia con un coltello in tasca: 18enne di Luzzara denunciato dai carabinieri per porto abusivo di strumento atto a offendere. E’ successo ieri, attorno alle 16.40, quando una pattuglia della Sezione radiomobile della compagnia carabinieri di Reggio Emilia, durante i controlli estivi nelle aree urbane e parchi cittadini a maggior rischio, ha visto un giovane che a piedi percorreva via Crispi.

Il giovane, quando ha visto i carabinieri, ha cercato di cambiare subito tragitto, ma questo atteggiamento non è sfuggito ai militari che lo hanno fermato per identificarlo e sottoposto a controlli. Gli hanno trovato un coltello a scatto della lunghezza complessiva di 22 centimetri, di cui 9 cm di lama, nascosto nel marsupio. Il giovane è stato denunciato e il coltello è stato sequestrato.