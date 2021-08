CASALGRANDE (Reggio Emilia) – Vende su Marketplace di Facebook moduli abitativi, ma è una truffa: 23enne napoletano denunciato per truffa dai carabinieri. Il giovane campano ha raggirato un 49enne di Casalgrande che ha risposto all’annuncio chiamando telefonicamente il truffatore. L’uomo aveva chiesto un incontro di persona per visionare il manufatto e non cadere in uno dei tanti raggiri, ma è stato rassicurato dal venditore che gli ha chiesto una caparra di 250 euro a fronte del costo di 850 euro del modulo abitativo che il 49enne di Casalgrande voleva acquistare.

Il 49enne ha versato la caparra e poi è stato nuovamente contattato dopo alcuni giorni e invitato a versare un ulteriore anticipo di 170 euro. Dopo una lunga discussione l’acquirente ha pagato anche questa somma e poi è stato contatto nuovamente dal truffatore che, a quel punto, gli ha chiesto il saldo per la spedizione del manufatto.

Dopo che il 49enne si è rifiutato di versare questa somma, non è riuscito più a contattare il venditore. Dopo alcuni giorni ha trovato il medesimo annuncio e, fingendosi un nuovo acquirente, ha contattato l’utenza telefonica scoprendo che il venditore stava utilizzando gli stessi stratagemmi con i quali lo aveva raggirato.

A quel punto si è presentato ai carabinieri di Casalgrande e ha sporto denuncia. I militari, al termine delle indagini, sono risaliti a un 23enne napoletano che è stato denunciato per truffa.